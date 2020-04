La raccolta differenziata ai tempi del coronavirus. Nonostante il settore sia in sofferenza, nello scorso mese di marzo i territori comunali il cui servizio è gestito dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, vale a dire Ragusa (qui l’impresa Busso è capofila di un Raggruppamento temporaneo d’imprese), Comiso, Monterosso Almo e Giarratana, hanno fatto registrare risultati importanti.

A Ragusa ci si è attestati sul risultato del 74,66%, a Comiso 70,55%, a Monterosso Almo 80,62% e, infine, Giarratana 70,43%. Dati molto significativi in un periodo in cui, per l’emergenza sanitaria, questa tipologia di raccolta dei rifiuti fa i conti con una serie di problematiche, risultando debole: da un lato il fatto che, con il permanere a casa, si crea una modifica sostanziale della tipologia dei rifiuti prodotti oltre a un incremento considerevole del quantitativo accumulato; inoltre, si registrano grossi problemi in termini di impianti in quanto gli stessi hanno subito rallentamenti a causa di una forza lavoro che ha dovuto confrontarsi giocoforza con l’emergenza sanitaria in corso.

Ecco perché l’impresa ecologica Busso Sebastiano ritiene questi risultati, che già in assoluto sarebbero degni della massima considerazione, del tutto notevoli e che lasciano ben sperare per i mesi a venire. L’impresa, altresì, comunica di avere avviato nei quattro Comuni in questione i servizi Covid A1 così come disposto dalla specifica ordinanza del presidente della Regione Sicilia, vale a dire servizi speciali di raccolta dei rifiuti per i soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria e quarantena con sorveglianza attiva.

Inoltre, sia a Monterosso, dove è già stata effettuata, che a Ragusa, dove è tuttora in fase di effettuazione, così come a Giarratana, dove si è già svolta, e a Comiso, dove si procederà in tal senso nel corso della settimana, sono state programmate le attività di sanificazione di concerto con le varie amministrazioni comunali. Le azioni predisposte sono volte a garantire la massima tutela della cittadinanza. Le relative informazioni possono essere acquisite nei siti online della stessa impresa ecologica che fanno riferimento ai vari Comuni.

L’obiettivo della Busso Sebastiano è fare in modo che tutte le attività riferite ai servizi di igiene ambientale possano essere effettuate nel pieno rispetto delle ordinanze vigenti garantendo al massimo il diritto alla salute della cittadinanza, non dimenticando di ringraziare gli operatori che ogni giorno si trovano impegnati in prima linea per assicurare risposte all’altezza della situazione nel contesto di un momento complicato per tutti.