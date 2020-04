“Non sarà una Pasqua come le altre. Ma proprio per questo motivo ci stiamo organizzando per fare in modo che quanti più fedeli possano essere raggiunti attraverso i social. Vogliamo che certi percorsi spirituali, nel periodo più importante per la nostra fede, possano comunque essere compiuti. E lo faremo con la massima dedizione nei confronti di tutti i nostri parrocchiani”. E’ quanto afferma il parroco del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, don Marco Diara, il quale annuncia quali saranno le funzioni che sarà possibile seguire sulla pagina Facebook della parrocchia (Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Ragusa) dando a tutti l’opportunità di potervi assistere. “Già ieri sera – afferma don Diara – c’è stato il rito del Giovedì santo, con la santa messa “In coena domini”. Oggi, invece, Venerdì santo, giornata di digiuno e astinenza, alle 17 ci sarà la celebrazione della Passione del Signore e l’Adorazione della Croce. Domani, invece, Sabato santo, è prevista alle 11 l’ora della Madre mentre alle 19 prenderà il via la veglia pasquale. Infine, per la domenica di Pasqua, giornata della Risurrezione del Signore, si terrà, alle 11, la celebrazione eucaristica. Sarà garantita, dunque, la diretta in streaming”. Le funzioni religiose del triduo pasquale sono presiedute da don Diara con la partecipazione di don Paolo La Terra, cancelliere della diocesi, e don Vincenzo Guastella, vicario parrocchiale. Per l’occasione, prenderà parte alle celebrazioni don Gino Ravalli, parroco della comunità di San Pietro apostolo, come segno di comunione tra le due realtà parrocchiali. Presente anche don Pippo Ramondazzo, parroco della chiesa di Santa Rosalia. “Colgo l’occasione – aggiunge don Diara – per augurare a tutti buona Pasqua. Anche se in un momento estremamente difficile, deve essere la speranza, attraverso la fede in Dio, a guidare i nostri passi. Con la forza che ci arriva dal Signore risorto, riusciremo a superare anche questo ostacolo”.