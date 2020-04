Tutto è pronto: da lunedì 13 Aprile inizierà la pubblicazione della serie video “Istanti siciliani”, sul canale Instagram di EsperienzaSicilia.it, previsto per le ore 9,00. Dal Lunedì di Pasqua, infatti, verranno regolarmente pubblicati tre video alla settimana, ogni lunedì, ogni mercoledì e ogni venerdì, senza un termine temporale preciso.

Si tratta di un percorso a puntate che tratteggia le bellezze dell’Isola in un mix di immagini e suoni, capaci di catturare tutti sensi.

Un auspicio, la speranza di ritornare presto a godere delle meraviglie siciliane, lasciandoci alle spalle un periodo di digiuno e di aridità, tuttavia, paradossalmente, strumento di innesco di desiderio e di sensibilità verso quanto questo territorio regala continuamente, da millenni.

Classe 1978, Lorenzo Mercurio è antropologo e videomaker documentarista. Ha fondato EsperienzaSicilia.it per raccontare la Sicilia con brevi documentari esperienziali e attraverso le sue eccellenze territoriali. È fra i ricercatori che hanno realizzato la Mappatura degli itinerari religiosi in Sicilia, per un progetto finanziato dalla Regione Siciliana. Grande amante della Sicilia, si è specializzato nella lettura simbolica del triskelés e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua terra. Lo affascinano le storie di mare e quelle legate in genere alla natura e alla storia della Sicilia. Le sue letture preferite riguardano autori come Luigi Natoli, Johann Wolfgang von Goethe, JuriJ Rytcheu, Herman Mellville, Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jule Verne, Maxence Fermine.

EsperienzaSicilia.it ha costruito, video dopo video, delle basi importanti per un archivio documentaristico sulla Sicilia, a partire dalle lezioni di Ludovico de Maistre, Gabriele Saluci e Massimiliano Manzo dello staff della Travel Film School (by Studio Taurinorum, Torino), documentaristi, registi ed editori che hanno prodotto documentari in tutto il mondo, anche per il programma “Kilimangiaro” di Rai 3.

L’appuntamento è sul canale Instagram di EsperienzaSicilia.it.