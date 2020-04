La notizia era nell’aria ed era prevedibile, ma stamani è arrivata la conferma ufficiale: la festa della Madonna di Gulfi, prevista per domenica 19 aprile, si svolgerà a porte chiuse e senza fedeli. Proprio come le altre feste religiose (Madonna Vasa Vasa a Modica, Gioia di Scicli, Pasqua “Paci” a Comiso), anche la festa della Madonna di Gulfi si svolgerà nella preghiera e senza fedeli. Sarà possibile, però, seguire le dirette sui social e di partecipare “virtualmente” alla festa. Ad annunciare le nuove misure, stamani, il Rettore del Santuario Don Graziano Martorana che non esclude la possibilità di posticipare la festa ad agosto, fermo restando che le nuove direttive dovranno permetterlo.

Questo, il comunicato integrale del Santuario:

“Carissimi devoti e devote,

vi giungano graditi, sinceri e veri gli auguri di Buona Pasqua con il dono della pace che il Risorto ci lascia.

In questo tempo dove tutto è bloccato, fermo, chiuso e incerto, non è possibile bloccare il Risorto, non è possibile tenerlo chiuso nella tomba, non è possibile bloccare l’annuncio di Resurrezione che da 2000 anni gira per il mondo portando un nuovo senso e significato alla nostra esistenza: tutto abbiamo rinviato o annullato, ma la Pasqua, anche se spogliata dei suoi riti, quella no, non si può rinviare o annullare, perchè Lui, il Risorto, vive per sempre, è Vita per sempre.

Alla luce di questa situazione, prendiamo atto, che i festeggiamenti in onore della Madonna di Gulfi, quest’anno, la seconda domenica di Pasqua, non potranno essere effettuati. In questi mesi, abbiamo coltivato piccole speranze legate all’evoluzione della pandemia e ai DPCM: il primo imponeva il blocco fino al 03 aprile, il secondo fino al 13 aprile, lasciandoci intravedere piccole speranze, ma adesso il nuovo DPCM estende i blocchi fino al 03 maggio.

Per cui con grande tristezza nel cuore, ma anche con grande senso di dovere, rispetto e prudenza, prendiamo atto di queste norme e cercheremo di vivere il novenario nelle nostre case.

A breve sarà pubblicata la locandina con le manifestazioni trasmesse dal Santuario a porte chiuse e visibile solo sui social, ma vi suggerisco alcune iniziative da poter fare a casa

a) realizzate un angolo della vostra casa dove dal 19 al 29 aprile esponete la Statua o la fotografia della Madonna, accendendo un cero quando al santuario saranno svolte le celebrazioni

b) mettiamo lo stesso i drappi nei nostri balconi e se non abbiamo il drappo proprio della Madonna possiamo sempre esporre qualche drappo o stoffa faidate

c) vi invito a fare una clip video e mandarla via chat al santuario, una clip che ritrae la famiglia unita che grida “Eh ciammula tutti” “W Maria”

d) dal 19 al 29 dedicate il tempo alla Madonna recitando il Santo Rosario in famiglia e pregando con la Coroncina che solitamente recitiamo per la quindicina

e) inondiamo in questi giorni le nostre pagine social con foto della Madonna di Gulfi, facendo modo di portarla “in processione virtuale” sul web.

f) seguire le funzioni sulla pagina FB del Santuario e soprattutto aiutando coloro che non sono pratici di queste cose (per esempio i nostri anziani) a potersi collegare

Infine due ultime comunicazioni:

1) I lavori al Santuario non sono finiti, ma sospesi: questo significa che non potrà essere aperto fino a quando non si concluderanno i lavori. E’ libero solo il presbiterio che permetterà la diretta delle funzioni. QUINDI VI CHIEDO DI NON VENIRE E RESTARE A CASA perchè il SANTUARIO RESTERA’ CHIUSO

2) Il Comitato e i sacerdoti, sentitosi via social in questo periodo, ritengono opportuno Festeggiare la Madonna di Gulfi nel mese di agosto, secondo le normative che saranno in vigore ad agosto e comunque previo consenso e approvazione del nostro Vescovo S. E. Mons Carmelo Cuttitta

Nell’attesa di vivere questi giorni di festa in maniera straordinaria, vi benedico

Il rettore don Graziano Martorana”.