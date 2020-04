Una bombola è esplosa in un’abitazione di via Dente Crocicchia, a Modica. Il boato e la defragrazione hanno sventrato l’immobile, dove si trovava il proprietario e il suo cane. Entrambi sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso.

Le condizioni dell’uomo sono piuttosto serie per via delle varie ustioni, si sta valutando l’ipotesi del trasferimento in elisoccorso a Catania. Il forte boato è stato udito a chilometri di distanza, anche molto lontano dalla zona d’esplosione.

Fonte: Radio RTM