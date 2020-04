La scomparsa di Ettore Rizzone, figura di sindacalista impegnato, preparato e coerente con le sue idee, ci rattrista e ancora di più oggi in cui tutta la comunità modicana sta vivendo un periodo d’isolamento forzato. Per tale ragione non ci sarà possibilità alcuna di rendergli omaggio.

Diamo, però, il giusto riconoscimento ad una persona che ha caratterizzato, pur nel quadro di una dialettica vivace e tenace, un periodo lunghissimo nel rapporto sindacale con l’amministrazione comunale, prima da dipendente e poi ancora in quiescenza da responsabile sindacale non mancando, con puntualità e puntiglio, gli appuntamenti con il confronto in sede di delegazione trattante e con gli incontri con l’amministrazione sino a poco tempo fa.

Un esempio di sindacalismo vecchio stampo a tutela dei diritti dei lavoratori senza riserve e preclusioni.

Alla famiglia di Ettore Rizzone esprimo le condoglianze mie personali e dell’amministrazione comunale.