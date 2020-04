È tutto così diverso oggi, a causa dell’emergenza per il corona virus, dalla vita di prima fatta di tempi scanditi in maniera frenetica.

L’attesa per il parto, tra timori e visite annullate: Il periodo più bello della vita trasformato in preoccupazione. La programmazione che richiede la presenza accanto di una persona cara: il marito o il compagno per l’arrivo di quello che rappresenta, per la donna, un momento unico e straordinario quello del parto. Al tempo del Covid-19 tutto è cambiato anche quel “momento”.

E allora la donna si affida, ancora di più, al rapporto di fiducia con il ginecologo che la rassicura e la fa sentire “speciale”.

Ma all’ospedale di Modica si è voluto fare qualcosa di più per accogliere una nuova vita. Un collegamento con il tablet ha permesso al giovane padre, di assistere alla nascita della sua prima figlia.

Attimi che restano scolpiti nella mente, sempre, ma oggi più di prima e quel video resterà nell’archivio della vita della piccola che un domani vedrà come si nasceva al tempo di Covid-10.