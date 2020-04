Una grande attestazione di vicinanza. Finalizzata a mettere in rilievo l’attività svolta da medici e operatori sanitari attualmente in trincea a causa della perdurante emergenza sanitaria che riguarda tutti, senza distinzioni di sorta. E così il personale dipendente operante nei quattro cantieri dei comuni della provincia di Ragusa in cui il servizio di igiene ambientale è gestito dall’impresa ecologica Busso Sebastiano (Ragusa, Comiso, Monterosso Almo e Giarratana) hanno deciso di effettuare una raccolta di fondi da destinare all’azienda sanitaria provinciale.

Le somme, circa 6.000 euro, sono state trasferite all’Asp il cui direttore generale, l’arch. Angelo Aliquò, ha espresso notevole apprezzamento per la sensibilità manifestata dalle maestranze dell’impresa Busso Sebastiano. Un’ulteriore integrazione per incrementare queste risorse economiche sarà effettuata dai vertici dell’azienda che renderanno più sostanziosa la donazione in questione. “Ma vogliamo, prima di ogni altra cosa, ringraziare il nostro personale – sottolineano dall’impresa ecologica Busso Sebastiano – per la sensibilità manifestata in questa circostanza, sensibilità che la dice lunga su come tutti stiamo avvertendo la particolarità di questa delicatissima fase storica. Il fatto di avere messo a disposizione le somme in questione mette in rilievo, qualora ce ne fosse di bisogno, la sensibilità dei nostri ragazzi di cui siamo orgogliosi. Soltanto attraverso l’unione e la compattezza, riusciremo a venire fuori da questa situazione nella maniera migliore possibile”.