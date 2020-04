Quest’anno, dopo 375 anni, non sarà festeggiata la Madonna di Gulfi a Chiaramonte con i riti

della tradizione. Tutte le celebrazioni saranno effettuate a porte chiuse e senza popolo. Ciò non significa che non sia possibile seguire le celebrazioni eucaristiche: cambia la forma, non la sostanza. Le funzioni, infatti, potranno essere seguite sulla pagina facebook del Santuario e in quelle delle parrocchie di Chiaramonte.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 17 aprile 2020: Apertura della festa

ore 12.15: Santo Rosario

ore 12.45: Santa Messa Solenne

Sabato 18 aprile

Ore 18.30 Santo Rosario

Ore 19.00 Santa Messa

Domenica 19 aprile: giornata della Salita

Ore 9.30: Santo Rosario

Ore 10: Santa Messa Solenne

Ore 12.00: Il sindaco Sebastiano Gurrieri affida la città alla Madonna. Il labaro del comune di Chiaramonte

sarà lasciato ai piedi della Vergine per l’intero novenario, simbolo di tutta la città presente davanti a Maria.

Da Lunedì 20 aprile a sabato 25 aprile

ore 18.30: Santo Rosario

ore 19.00: Santa Messa

Ore 19.30: Esposizione del Santissimo Sacramento e canto dei vespri. Benedizione eucaristica

Domenica 26 aprile: giornata della Reliquia

Ore 10.30: Santo Rosario

Ore 11.00: Santa messa solenne

Ore 12.00: Benedizione della città con la reliquia

lunedì 27 aprile

ore 18.30: Santo Rosario

ore 19: santa messa

ore 19.30: Esposizione del Santissimo Sacramento e canto dei vespri. Benedizione eucaristica

Martedì 28 aprile: solennità della B.V. Maria di Gulfi

Ore 18.30: Santo Rosario

Ore 19.00: Santa Messa Solenne

Ore 19.30: esposizione del Santissimo Sacramento e Canto dei vespri. Canto del Te Deum e benedizione eucaristica.