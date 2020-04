La crisi economica creata dalla pandemia di coronavirus ha aggravato anche a Ragusa le condizioni di chi già viveva in condizioni di precarietà economica e fatto emergere migliaia di nuove situazioni di difficoltà tra chi ha perso il lavoro e chi non può procurarsi un reddito perchè lavoratore precario o in nero.

Considerata questa gravissima situazione i volontari del circolo Legambiente Il Carrubo di Ragusa insieme a Mecca Melchita e Vocri hanno messo in azione iniziative di sostegno economico ai cittadini in difficoltà attivando la #spesasolidale, all’interno del Progetto di Legambiente “Non Scado”.

Un’organizzazione messa in piedi in pochissimo tempo con le dovute autorizzazioni e permessi grazie allo spirito di solidarietà che caratterizza tutte le persone coinvolte. I volontari di Legambiente stanno già recuperando e distribuendo gli alimenti ritirati dai supermercati Despar di Via M. Buonarroti, Despar di Via Ecce Homo, Iper Le Dune, Despar di Via E. Fieramosca , Crai le Masserie, Crai di Via G. Pastore e il Panifici Spighe e Papaveri di Via delle Palme e Guastella via G. di Vittorio, ai quali va tutta la nostra immensa gratitudine, presso la sede dell’Associazione Mecca Melchita in via Feliciano Rossitto angolo Via Aldo Moro data in comodato d’uso dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa. Attualmente sono circa 50 le famiglie assistite giornalmente.