Una bella iniziativa del Comitato Adesso Basta:

“Le loro vite si sono spezzate in modo troppo prematuro. Erano giovani e belle Jenny Ardini, Graziana Mattei e Francesca Campo e avrebbero potuto continuare a condurre le loro esistenze con tutti gli affanni, le gioie, le delusioni, le piccole e grandi soddisfazioni che attraversano le vite di noi tutti. Nonostante che per Jenny, Graziana e Francesca non sia andata così, con la loro fine hanno dato a tante persone una speranza di vita e guarigione, donando i loro organi.

Domenica 19 Aprile, Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi, vogliamo ricordarle contribuendo a fare in modo che il loro gesto rimanga scolpito nella memoria della nostra comunità”.