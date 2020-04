Nel pomeriggio di oggi un’imponente trivella, seguita da una nave petroliera, è apparsa al largo di Marina di Ragusa. Pare sia denominata Scarabeo 9. Come mostra la foto, ritrattata dalle curve sopra la riserva dell’ Irminio, mette in evidenza una struttura che appare statica, poggiata su quattro piloni, e la nave distante circa mezzo miglio. E’ un’immagine inquietante per il martoriato settore del turismo, e ci auguriamo che sia veramente di passaggio.