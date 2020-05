Ciò che è accaduto nelle campagne chiaramontane ieri poemeriggio ha dell’incredibile: un noto imprenditore dell’azienda agricola Poggio di Bortolone, Pierluigi Cosenza, è stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di sei motociclisti che stavano scorrazzando nel suo vigneto.

L’episodio si è verificato ieri intorno alle 16.30: “Non è la prima volta che denuncio i motociclisti che, in questa zona, occupano spesso i terreni di proprietà e distruggono le coltivazioni”, ci racconta Cosenza, raggiungo telefonicamente e aggiunge: “Ieri pomeriggio, dopo aver devastato per l’ennesima volta il mio terreno, ho fatto loro delle foto con il cellulare. Loro si sono accorti e, a quel punto, sono tornati indietro, mi hanno rapinato togliendomi il cellulare dalle mani e picchiato selvaggiamente. Ho seriamente temuto per la mia vita”.

Dopo essere stato picchiato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Ragusa: ha diverse contusioni al volto e una prognosi di 10 giorni.