Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Ragusa, direttore dott. Francesco Blangiardi, comunica che a partire dal 4 maggio p.v. sarà consentita l’attività sportiva secondo quanto previsto dall’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana, n. 18 del 30 aprile 2020, articolo 8 “attività sportiva”.

Pertanto, è consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

Nell’articolo è indicato che i rappresentanti legali delle strutture: circoli, associazioni e società sportive sono tenuti a:

comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;

dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni;

autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 ore dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

A tal proposito sono stati attivati tre indirizzi di posta elettronica, una per ogni distretto sanitario, che fanno capo a medici sportivi:

Gaetano Iachelli, Ragusa – [email protected] ( Ragusa – Croce, Chiaramonte G., Giarratana e Monterosso A.)

Ragusa – Croce, Chiaramonte G., Giarratana e Monterosso A.) Antonio Di Gregorio – [email protected] ( Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica)

Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica) Emanuele Bocchieri – [email protected] (Vittoria, Comiso e Acate).

Per maggiori informazioni consultare il sito aziendale: https://bit.ly/3da2MN0 o la pagina Facebook.