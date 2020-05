Ragusa registra, purtroppo, la settima vittima per Covid-19: si tratta di un anziano di 85 anni che era stato ricoverato in terapia intensiva all Maggiore di Modica e che, successivamente, si era aggravato. Nonostante fosse stato trasferito in rianimazione, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. Dopo l’anziano di 70anni (il cui fratello gemello contagiato è ancora ricoverato a Modica), originario di Varese e residente a Marina, è il primo caso di una persona morta per covid di Ragusa.