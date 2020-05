Il Sindaco, di Comiso, Maria Rita Schembari, ha indicato il nuovo Presidente Soaco e la nuova consigliera. Si tratta del dott. Giuseppe Mistretta come Presidente e dell’avvocato Martina Francesca Giudice nella qualità di consiglera.

Mentre SAC ha riconfermato i suoi nomi cioè Salvatore Guastella, Vincenza Privitera, e Rosario Dibennardo, quest’ultimo, come amministratore delegato, il comune di Comiso ha indicato i due componenti del cda.

“Il dott. Mistretta che guiderà come presidente la SOACO, ha al suo attivo numerosi anni di partecipazione al cda di Gesap , società di gestione dell’aeroporto di Palermo. Alcuni anni ha ricoperto il ruolo di presidente, altri, nella qualità di amministratore delegato, portando l’aeroporto di Palermo da 4,5 milioni di passeggeri a 6 milioni . Questo, è uno dei tanti motivi che ha orientato la mia scelta – spiega il sindaco – al suo fianco, ci sarà l’avvocato Martina Giudice, giovane avvocato del foro di Ragusa, che al suo attivo ha anche dei master in diritto societario e che quindi, avrà modo di dimostrare le sue competenze spendendosi in favore del suo territorio e della sua città”.