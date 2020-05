L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa informa che sono disponibili, presso la sede di via Nicastro 50 a Ragusa, mascherine non omologate ma comunque utili a prevenire il contagio. L’invito a richiedere i dispositivi è rivolto alle Onlus che si occupano di assistenza ai cittadini. Per info o per prenotare le mascherine (gratuite) è possibile contattare la segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa allo 0932-641366