Una giornata da dimenticare per la provincia di Ragusa: sono morti, infatti, Giovanni Baglieri, 74 anni e Raffaele Antoci, 53 anni, entrambi operai.

Giovanni Baglieri è morto questa mattina: mentre lavorava nell’azienda del figlio è precipitato da un’altezza di 4 metri. Inutile la corsa verso il trauma center di Catania: l’uomo è morto al pronto soccorso.

Raffaele Antoci lavorava in un’azienda di prefabbricati nella zona industriale di Ragusa. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato schiacciato da un carrello. Per lui, non c’è stato nulla da fare, i soccorsi sono stati inutili. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per ricostruire l’incidente.