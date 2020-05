È stato siglato il protocollo d’intesa riguardante le “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle sale Bingo”. Il protocollo fa riferimento all’accordo nazionale di lavoro del settore, parte del Ccnl del settore dei Pubblici esercizi ed è firmato da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), in rappresentanza delle principali società del settore, con Filcams Cgil, Fisascat Uil e Uiltucs Uil in rappresentanza dei lavoratori. A darne notizia il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, in considerazione del fatto che, anche nell’area iblea, sono presenti realtà del genere. “L’applicazione attenta e rigorosa del protocollo di sicurezza durante l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, consentirà ai concessionari delle sale Bingo di riaprire insieme a tutti gli altri esercizi commerciali, garantendo la salute dei propri dipendenti e quella dei clienti. Il protocollo – precisa Manenti – è stato studiato sulla base di una attenta ed esplicita analisi dell’organizzazione del lavoro nelle sale, delle sue fasi sui diversi servizi offerti e delle possibili interferenze, individuando i profili di rischio e le contromisure organizzative per contenere o azzerare i rischi, secondo questi “pilastri”. Misure organizzative: distribuzione degli spazi, percorsi definiti, controllo degli accessi per garantire il distanziamento sociale, igienizzazione e sanificazione giornaliera dei locali; misure strumentali: significativi investimenti delle aziende per garantire le distanze anche con utilizzo di schermature anti-contagio; i lavoratori saranno dotati di Dpi e saranno istituiti safe corner con igienizzanti e dispositivi di protezione anche per i consumatori; misure informative: massiccia comunicazione ai consumatori con schermi, cartellonistica e assistenza presso i safe corner. I lavoratori saranno preventivamente formati sulle misure di contenimento con ordini di servizio e istruzioni di lavoro per la corretta e pedissequa applicazione delle norme di sicurezza”. “Le sale Bingo – prosegue il presidente Manenti – garantiscono significativi livelli occupazionali diretti e nell’indotto, e con questo impegno, ottenuto grazie ad un proficuo scambio con i delegati sindacali proprio in un momento drammaticamente difficile per i pubblici esercizi come quello che viviamo, si vuole attivamente contribuire a garantire risposte agli imprenditori e ai lavoratori del settore, con la riapertura delle sale. Una riapertura che consentirà di ritornare ai momenti di socialità tipici di queste attività, imparando a viverle con le precauzioni che il protocollo garantisce”.