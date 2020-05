La Sicilia riapre. Da lunedì 18 maggio apriranno: le attività del commercio al dettaglio, i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), i bar e la ristorazione. Ferme al momento le altre attività ma i governatori cercano di ottenere, già nelle prossime ore, la necessaria autonomia per decidere su ulteriori riaperture.

In Sicilia, inoltre, saranno meno restrittive le misure di protezione rispetto a quelle proposte dall’Inail. Non appena il governo Conte emanerà i provvedimenti annunciati, anche in Sicilia arriverà l’ordinanza. Probabilmente, il via definitivo avverrà nella giornata di oggi.