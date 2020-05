“Sono state pubblicate dall’ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri le linee guida per l’esercizio fisico e lo sport denominate “Lo sport riparte in sicurezza: ognuno protegge tutti”. Saranno il punto di riferimento da qui alle prossime settimane”. E’ quanto spiega il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, chiarendo che le stesse possono essere consultate sul sito internet del ministero dello Sport. “Le linee guida – sottolinea Cassisi – sono state elaborate dall’ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Sport e Salute Spa, d’intesa con il Coni e il Cip, sentite le Fsn, le Dsa e gli enti di promozione sportiva come il Csen. Sono state fornite, insomma, le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, attualmente limitata alla fase degli allenamenti, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o comunque ne hanno la responsabilità. Stiamo parlando, quindi, di un documento che ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive federazioni sportive nazionali, olimpiche e paralimpiche, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tramite appositi protocolli applicativi”.

Nel contesto di questo quadro normativo, le linee guida sono state elaborate dall’ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri. “Stiamo parlando, altresì, di un documento – prosegue Cassisi – che si basa anche sul contributo tecnico e scientifico del rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal Coni e dal Cip all’Ufficio per lo Sport lo scorso 26 aprile, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentiti la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva. Le linee guida sono state validate dal comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile. Come Csen, a livello provinciale, ci adopereremo per diffondere quanto più possibile i contenuti di queste linee guida così da aiutare i nostri affiliati, e non solo, ad attivare i giusti protocolli per potere riavviare la propria attività in piena sicurezza”.