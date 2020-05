L’ufficio postale di Roccazzo sito in via Madonna Santissimo Rosario a Chiaramonte Gulfi resterà chiuso per necessari interventi di miglioramento strutturale. A comunicarlo, Poste Italiane.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di corso Europa 63, che osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13,35 e il sabato fino alle ore 12,35.