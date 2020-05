All’interno del Gruppo Comunale della Protezione Civile è stato organizzato un corso intensivo AIB (Antincendio Boschivo) della durata complessiva di 24 ore per il rilascio dell’attestato per lo spegnimento degli incendi boschivi. Grazie a questo corso, il gruppo comunale si è dotato di 15 unità specializzate che verranno impiegate soprattutto con l’arrivo della stagione calda con funzioni di interfaccia. Oggi sono state consegnate i dispositivi di protezione individuale ai corsisti che da questa estate saranno a disposizione dell’Amministrazione e del Dipartimento Regionale in caso di necessità. Tutto ciò si inquadra all’interno delle misure contenute nel Piano di Protezione Civile recentemente approvato.