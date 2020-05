“La Natura in questo tempo sospeso non si è mai fermata. Insieme a Toni Pellegrino abbiamo immaginato di condurvi in un percorso di rinascita Insieme ci perderemo nei colori, nella vivacità di questi giardini, volutamente spettinati.”

Con queste parole Ornella Gullotta, artista siciliana, racconta “I giardini spettinati”, mostra di pittura ospitata contemporaneamente nei cinque atelier di bellezza a marchio TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE già da lunedì 18 maggio.

Da Modica a Bari, da Catania a Molfetta, passando per Noto, “I giardini spettinati” celebrano la Natura e la sua generosità dopo lo stop forzato delle scorse settimane.

Il progetto, realizzato in esclusiva per Toni Pellegrino, si compone di diverse opere – oli, tecniche miste e opere polimateriche – ed è un omaggio ai colori e alle forme che gli stessi colori riescono a creare.

Dice l’artista: “L’astrazione pittorica della luce si manifesta nella gioia dei colori e delle forme.

Lo spettro di luce nei colori dell’arcobaleno ha rappresentato la speranza che ha colmato il vuoto dei giorni passati.

Io ho rappresentato nelle mie tele la profonda essenza del colore.

Ritroverete la sequenza cromatica dell’arcobaleno e le tele fonderanno i colori in un armonico concerto di fiori e di essenze.

Sarà stupendo ritrovarsi, e perdersi, nei nostri giardini spettinati.”

La mostra resterà allestita fino al 30 giugno.