Nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Asp di Ragusa è stato pubblicato il concorso per titoli ed esami per nove posti di Dirigenti Medici per le seguenti discipline:

3 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare;

4 posti di Dirigente Medico di Oftalmologia – dei quali, uno si renderà vacante in data 1° agosto 2020;

2 posti di Dirigente Medico di Oncologia.

Il suddetto concorso è stato pubblicato nella GURI n. 39 del 19 maggio 2020.

L’Asp ha acquisto l’autorizzazione dell’Assessorato regionale della salute, per indire il suddetto concorso.

Inoltre, si precisa che l’Azienda ha già espletato le necessarie procedure di mobilità e i suddetti posti sono stati inseriti nel Piano Triennale del fabbisogno personale – 2019/2021.