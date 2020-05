Ha inizio oggi, martedì 26/05/2020, in modalità on line il Corso di Promozione dell’allattamento al seno peer to peer “Da mamma a mamma”.

Si tratta di un percorso di self-help della durata di venti ore promosso e gestito dalla referente dr.ssa Oriana Iacono, Neonatologa del Reparto UTIN e dai componenti del Team Allattamento al Seno

Il Corso ha la finalità di implementare l’allattamento esclusivo al seno fino al sesto mese di vita attraverso la formazione su base volontaria di mamme-tutor, che, una volta effettuato il percorso didattico-formativo e assicurata la presenza ad almeno i due terzi delle ore di lezione previste dal Piano, potranno svolgere la funzione di peer-councelor. Un’attività che potrà essere svolta in reparto e in consultorio, su base volontaria, svolgendo un’importante funzione di supporto durante la degenza in ospedale e dopo la dimissione, essenziale sia per il successo dell’allattamento, sia per un sostegno su base esperienziale della nuova funzione di neogenitorialità e di impostazione della coppia.

Ove sorgessero problematiche specifiche le peer- councelors si rivolgeranno agli esperti di settore.

Docenti del Corso:

Dr.ssa Oriana Iacono, Neonatologa ospedale “Giovanni Paolo II”, Referente Team Allattamento; dr.ssa Daniela Bocchieri, psicopedagogista, membro del Team, Referente UOEPSA; dr.ssa Grazia Amoroso, ginecologa reparto Ostetricia e Ginecologia ospedale “Maggiore” Modica; dr.ssa Venerina Padua, pediatra Consultorio Scicli, dr.ssa Lucia Sparacino, ginecologa Consultorio Scicli; Graziella Mineo, ostetrica Consultorio 1 Ragusa.

Preziosa la collaborazione dell’UOS Comunicazione e Ufficio Stampa.

L’allattamento al seno dovrebbe essere il normale proseguimento della gravidanza, la naturale continuazione che prende forma durante il momento della nascita.

Il piccolo, appena nato, segue il proprio istinto, “scala” il corpo della propria mamma e, da solo, si attacca al suo seno con “bravura e competenza”.

Purtroppo, ancora oggi, l’allattamento è poco conosciuto e poco sostenuto.