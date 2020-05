Dalla prossima settimana apriranno al pubblico i luoghi culturali ragusani per i quali si sta provvedendo ad approntare tutte le misure e presidi anti-covid19.

Nello specifico il 1° giugno riaprirà al pubblico il Castello di Donnafugata.

Il 3 giugno 2020 sarà possibile fruire della sala di consultazione dei libri della Biblioteca civica “G. Verga” di via Zama.

Dall’8 giugno invece riapriranno i battenti il Museo di Palazzo Zacco di via S. Vito (piano terra, Museo del tempo contadino), il Museo dell’Italia in Africa di via S. Giuseppe e l’Auditorium S. V. Ferreri di Piazza G.B. Odiiena a Ragusa Ibla.