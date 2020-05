La squadra del distaccamento di Vittoria è intervenuta alle prime luci dell’alba, per il recupero di un cucciolo di cane caduto accidentalmente in un pozzo di quelli scavati a mano molto profondo in c.da serra San Bartolo a Vittoria.

La squadra del distaccamento verificato che la profondità del pozzo era oltre 30 metri, ha chiesto alla sala operativa l’intervento del personale specializzato nelle tecniche speleo fluviale, che giunto in sito utilizzando le tecniche acquisite si è calato nel pozzo recuperando il cucciolo spaventato.

Personale Vigilfuoco ha fatto rientro in sede alle ore 11.00