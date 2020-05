Spostamenti tra regioni in Italia? C’è il via libera del Governo Conte senza limitazioni. Dal 3 giugno si potrà liberamente circolare, compresa la Lombardia che era in bilico e non sarà isolata. Si riapre tutto, addio ai confini regionali.

I tanto attesi dati dell’Istituto Superiore di Sanità non segnalano situazioni critiche e l’indice di trasmissione del contagio è sotto il livello di allarme, ovvero sotto l’1, pressoché in tutte le regioni. E

«I dati del monitoraggio sono incoraggianti. I sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con gradualità e cautela», ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Anche gli aerei riprendono a volare in Italia: da inizio giugno le compagnie aeere, a cominiciare da Alitalia, rimetteranno i voli per consentire gli spostamenti nord-sud. Le compagnie aeree EasyJet e Ryanair faranno altrettanto e dai primi giorno del mese di giugno torneranno ad essere operative negli scali nazionali.

Dunque, anche la Sicilia tornerà ad essere liberamente fruita, anche se il governo Regionale ha espresso perplessità nei giorni scorsi e si chiedevano misure più stringenti, come prolungare il periodo di fermo a dopo il 7 giugno il certificato di sanità.