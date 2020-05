Proseguono e si avviano a conclusione, nel pieno rispetto delle norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19, le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie che si stanno svolgendo nel santuario che, a Chiaramonte Gulfi, è situato proprio all’ingresso della pineta, nella parte sommitale del paese. Ogni giorno la chiesa resta aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 22. Giovedì è stato padre Salvatore Azzara a presiedere la celebrazione eucaristica subito dopo la preghiera del Rosario. Ieri, invece, è toccato a padre Giovanni Piccione. Oggi, invece, dopo la celebrazione eucaristica delle 19, prenderà il via, alle 21, la veglia di Pentecoste. Domenica 31 maggio, invece, le celebrazioni eucaristiche, così come martedì 2 giugno, si terranno alle 11 e alle 19, nel piazzale antistante la chiesa della Madonna delle Grazie. In questo caso, tenendosi all’esterno, le celebrazioni contempleranno un numero massimo di partecipanti pari a 90 persone. E’ chiesto di arrivare almeno mezz’ora prima dall’inizio delle sante messe. Intanto, continua l’iniziativa dei sacerdoti, il parroco, don Salvatore Vaccaro, e il vicario, don Filippo Bella, di pubblicare sui social una preghiera, differente ogni giorno, rivolta a Maria, creata da vari autori. L’ultima è quella di monsignor Angelo Comastri. “O Maria, donna del sì – conclude la preghiera – la tua bontà ci ispira fiducia e ci attira dolcemente a te pronunciando la più bella preghiera, quella che abbiamo appreso dall’Angelo e che vorremmo che non avesse mai fine. Ave o Maria, piena di grazia”.