A Vittoria il tempo dell’aperitivo è riuscito a cambiare forma e luogo. Per un buon drink non è necessario recarsi in un locale e aspettarne la preparazione. Basta oggi solo un click sul proprio smartphone per ricevere, comodamente a casa, il cocktail preferito o meglio ancora il “Cocktail Delivery”. L’idea è di Marco Gigliuto giovane titolare insieme ad Alessandro Barone del Mastro Miscela, un cocktail bar sito nel centro storico di Vittoria in un antico palazzo liberty, ispirato agli speakeasy in voga ai tempi del proibizionismo. È qui, in questo posto elegante e al tempo stesso avanguardista, che Marco ha pensato di confezionare i suoi drink, in appositi contenitori, per farli arrivare direttamente nelle case dei propri clienti: si va dai pre dinner agli after dinner sino a quelli rinfrescanti da sorseggiare magari in un pomeriggio a mare. Marco Gigliuto, che con passione e professionalità si occupa di questo settore da circa sette anni, ha pensato bene di trarre dall’esperienza del lockdown una possibilità di ripartenza.

“La voglia di poter far conoscere i miei drink anche con un locale aperto balenava nella mente ancor prima del lockdown – dichiara Marco Gigliuto-. Ho sempre pensato che un drink potesse essere anche una valida alternativa alla classica bottiglia di vino o di birra da poter portare in una gita in barca o in una festa con amici. Ma nei mesi scorsi, con tutti i locali chiusi, questa idea ha iniziato a prendere forma. Gli amanti del cocktail possono finalmente usufruire di un ottimo servizio: gustare il proprio drink preferito ovunque si desidera”. La prenotazione passa come già detto da un semplice click: basta scaricare l’app Mastro Miscela, progettata da Giuseppe Gambuzza. All’interno la cocktail list con diversi tipi di drink per un’ampia possibilità di scelta. Una volta prenotati, i cocktail arriveranno nel giro di poche ore a destinazione; basterà poi aprire la comoda confezione, versarli in un bicchiere con ghiaccio e servire con una fettina di limone o arancia ed una cannuccia. Sarà possibile usufruire anche di sconti ed agevolazioni su futuri consumi.

Per la realizzazione dei drink al Mastro Miscela si presta molta attenzione alle materie prime di partenza, come quelle alcoliche la cui qualità è fondamentale per la buona riuscita del drink. Immancabili gli sciroppi, la maggior parte dei quali preparati nel locale, e i succhi come quelli freschi da limoni siciliani. “Per noi è importante la freschezza di alcuni ingredienti che usiamo, come i limoni che entrano in molti cocktail – aggiunge Marco-. Molto apprezzato ad esempio è il Tommy’s Margarita con Tequila Reposado, sciroppo d’agave e succo di limone fresco. È buonissimo ed estivo perché lo sciroppo d’agave riesce a valorizzare la piccantezza della Tequila”.

Intanto è tutto pronto per l’apertura prevista per il prossimo venerdì, 5 giugno. I titolari daranno il loro benvenuto garantendo il rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza ed accogliendo i clienti sia nelle salette interne che nel giardino. Un nuovo menu, come sempre firmato dallo chef Sebastiano Lorefice, completerà l’esperienza gustativa.