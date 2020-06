Dall’1 giugno torna ad essere fruibile il Castello di Donnafugata. Sarà un’eccezione, visto che il lunedì è il giorno di chiurua del maniero.

In questo periodo di chiusura forzata, per l’emergenza sanitaria, presso il Castello di Donnafugata si è provveduto a rimodulare le modalità di accoglienza e di contatto con il pubblico.

Le giornate e gli orari di apertura del Castello di Donnafugata sono le seguenti:

Lunedì: giorno di chiusura per riposo settimanale

Da martedì a domenica: ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00 (ore 16,00 chiusura cassa, con la possibilità di rimanere all’interno della struttura entro e non oltre le ore 16.45).

REGOLAMENTO

CASTELLO DI DONNAFUGATA E PARCO

PRENOTAZIONI VISITE al numero 0932.676500

Nel rispetto delle normative anticontagio disposte dalla Regione Siciliana con Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020, e al fine di consentire a tutti gli utenti di fruire al meglio dell’esperienza di visita al Castello di Donnafugata e nei suoi spazi di pertinenza il Comune di Ragusa dispone:

1)È obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti chiusi. E’ altresì obbligatorio l’uso della mascherina in spazi aperti qualora non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale pari ad almeno 1m.

2)E’ consentito l’accesso di un numero massimo di 40 visitatori ogni ora, opportunamente contingentato.

3)L’accesso al Castello è cadenzato in un numero massimo di 4 visitatori ogni 5 minuti. Fanno eccezione i membri di un medesimo nucleo familiare o congiunti, per i quali è prevista la compilazione di apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n 445/2000.

4)Al fine di garantire le medesime condizioni a tutti i fruitori, la visita all’interno del Castello dovrà avere una durata massima di 1h. Salvo diverse disposizioni da parte del personale preposto e nel rispetto degli orari di apertura al pubblico, non è stabilito alcun limite temporale per la permanenza nel Parco.

5)L’utilizzo delle panchine nel Parco è consentito esclusivamente nel rispetto del distanziamento interpersonale. Fanno eccezione soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare o congiunti.

6)L’accesso al Labirinto è possibile solo ed esclusivamente se dotati di mascherina e sempre che le condizioni di non-assembramento vengano rispettate.

7)Si invitano i visitatori a igienizzare spesso le mani utilizzando i dispenser disponibili nel percorso di visita.