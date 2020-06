La città che ha adottato Jaqueline in questi ultimi mesi, ha ispirato quasi tutte le tracce che saranno contenute nel prossimo disco. L’artista dichiara di aver vissuto in questo periodo diversi momenti di solitudine, non potendosi spostare dalla famiglia stabile in Sicilia. Ha comunque sfruttato l’occasione per raccontarsi sempre di più scrivendo diversi brani dal carattere labirintico e singolare. Arizona, con il suo travolgente sound elettronico caratterizzato da sintetizzatori e colpi di suono gang, solleva l’artista ad un nuovo livello di gioco.

Jaqueline (nome d’arte di Jaqueline Branciforte) è una cantautrice e musicista siciliana che scopre la musica grazie alla ricca collezione di dischi del padre, ascoltando sin da piccola le più grandi leggende della musica internazionale come Michael Jackson, Madonna, Prince, Stevie Wonder, Aretha Franklin e tanti altri.Esordisce alla finale di Festival Show 2011, dove si esibisce dal vivo sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Conseguita la maturità, si trasferisce a Roma ed entra nell’accademia di musica “Saint Louis College of Music”. Nel 2018 il brano “Andare Via” fa parte della colonna sonora del film candidato ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento “Un giorno all’improvviso” e l’anno seguente fa parte degli otto finalisti di Area Sanremo 2019 con il brano inedito “Game Over”. Al momento sta lavorando all’album di esordio, in uscita quest’anno.

«”Arizona” è un viaggio dentro un labirinto di occasioni, sogni e possibilità – afferma Jaqueline – La vita ci sorprende quando tutto può sembrare ormai poco chiaro, basta accendere l’interruttore “Play” per andare avanti lungo il viaggio che ci spetta vivere. Tutti abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino, siamo noi ad affrontare la vita di tutti i giorni, siamo noi i protagonisti delle nostre scelte».