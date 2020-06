Incidente stradale autonomo ieri pomeriggio sulla S.S. 115, la Ragusa-Modica. A restare coinvolto un uomo di 59 anni, sciclitano, a bordo di un furgoncino IVECO.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente è uscito fuori dalla carreggiata. Ha riportato delle escoriazioni alla mano destra ma, nonostante fosse intervenuto il 118 sul posto, insieme alla polizia stradale, l’uomo ha rifiutato i soccorsi.