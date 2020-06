Terzo webinar formativo e di aggiornamento proposto dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa su iniziativa dell’ufficio nazionale. In particolare, lunedì 8 giugno, dalle 15 alle 17, si terrà la lezione sul tema “La violenza di genere” tenuta da Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Conferenza episcopale italiana. I destinatari sono cappellani e assistenti spirituali, operatori pastorali della salute, ministri straordinari della Comunione, operatori sanitari, responsabili e collaboratori degli uffici e delle consulte diocesane di pastorale della salute. La lezione sarà fruibile online, tramite computer con connessione ad internet. La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario iscriversi online, collegandosi sul sito www.salute.chiesacattolica.it. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ufficio allo 06.66.398.477 oppure inviare una mail a [email protected] “E’ un argomento molto delicato e scottante – afferma il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, don Giorgio Occhipinti – che merita di essere affrontato da esperti del settore. E la dottoressa Vinai risponde, sicuramente, a questi requisiti. Ecco perché invitiamo tutti coloro che hanno i profili corrispondenti a partecipare a un evento che si annuncia molto arricchente e che, soprattutto, potrà dare il via a un confronto di spessore su una questione che merita la massima attenzione da parte di tutti”.