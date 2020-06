Lo chef Dario Di Liberto ha da poco concluso la sua partnership con il Poggio del Sole Resort di Ragusa.

Dopo due anni di collaborazione lo chef ha deciso di terminare questa esperienza lavorativa.

“Quella al Poggio del Sole per me è stata un’occasione di crescita professionale e personale. Lavorare in un luogo dove l’offerta è varia mi ha dato la possibilità di perfezionare le mie abilità e di arricchire il mio bagaglio personale”.

Attualmente sta sviluppando nuovi progetti che gli consentiranno di esprimere la sua idea di cucina, e che saranno condivisi quando saranno ufficiali.