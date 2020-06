La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa, è in festa. “Come tutti sanno – sottolinea il parroco, don Marco Diara, rivolgendosi, assieme al vicario, don Vincenzo Guastella, alla comunità parrocchiale – nel mese di giugno celebriamo il nostro appuntamento più atteso, quello della festa patronale. Per viverla nel modo migliore, abbiamo predisposto il concorso “Sacro Cuore in festa”. Invitiamo a partecipare tutti i ragazzi. Come è possibile essere protagonisti? E’ semplicissimo. Basta dare sfogo alla creatività e alla fantasia per realizzare una cartolina artistica. Vi aspettiamo numerosi”. In attesa, dunque, che siano resi noti gli appuntamenti del programma religioso, è stato pubblicato il bando contenente il regolamento. Queste le indicazioni. Intanto, il concorso è rivolto a tutti gli alunni delle scuole Palazzello e Vann’Antò di Ragusa e a tutti i ragazzi dell’Acr parrocchiale. I partecipanti devono elaborare un disegno, con tecniche a proprio piacere, su un cartoncino di cm 20×30 (orizzontale o verticale) il cui soggetto abbia un riferimento al Sacro Cuore di Gesù. Tutti i lavori devono essere consegnati presso la segreteria parrocchiale entro il 15 giugno e saranno pubblicati sulla pagina Facebook della parrocchia. Il disegno che riceverà più “Mi Piace” sarà stampato in formato cartolina distribuita in occasione della festa e riceverà il premio di 50,00 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero 0932.252861.