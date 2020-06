Nuovo contagio da Coronavirus in provincia di Ragusa, a Modica. Dopo giorni e giorni in cui i numeri si erano azzerati, purtroppo si registra un nuovo contagio in provincia di Ragusa. Si tratta di una donna proveniente dal nord Italia, già posta in quarantena e asintomatica. Sempre di ieri la notizia di un decesso nel messinese, un uomo di 89 anni.

La pandemia non è ancora finita: ricordiamoci dunque di continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale.