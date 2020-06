Mister Italia Web 1° class., Marco Rossini, 25 anni, Nave (BS)

Mister Italia Web 2° class., Alessio Conti, 22 anni, Roma

Mister Italia Web 3° class., Raffaele Capone, 25anni, Caserta

Mister Italia Like 1° class., Roberto Taroni, 33 anni, Castelliri (FR)

Mister Italia Like 2° class., Valerio Fini, 24 anni, Teramo

Mister Italia Like 3° class., Alessandro Ovani, 18 anni, Pontinia (LT)

Marco Rossini di Nave (Brescia) è il vincitore dell’ultima selezione online di Mister Italia conclusasi sabato. Dopo essersi iscritto due mesi fa al concorso mentre era in quarantena in quanto ammalatosi di Covid19, nei giorni scorsi ha ricevuto due belle notizie; la prima che dai recenti controlli la positività al Corona virus è scomparsa, la seconda che sabato ha vinto l’ultima selezione online del celebre concorso dove, con il titolo di Mister Italia Web, accederà alle fasi nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro (UD). Marco ha 25 anni, è alto 187, capelli biondi occhi azzurri, del segno dei pesci. Si definisce testardo e misterioso. Lavora come guardia giurata e fa il modello. Lo sport preferito è il calcio che è anche lo sport praticato. Il titolo di Mister Italia Web 2° classificato è andato ad Alessio Conti, 22enne di Roma, alto 1.90, capelli e occhi castani. Alessio è del segno dei gemelli, studia economia e finanza e la sua ambizione è lavorare nell’ambito finanziario. Si definisce solare, sportivo e socievole. Il suo cantante preferito è Antonello Venditti mentre l’attore è Leonardo Di Caprio. Il terzo classificato è Raffaele Capone, 25enne di Caserta. Capelli e occhi neri, segno zodiacale scorpione, alto 184, solare, frizzante e generoso sono alcune delle caratteristiche di Raffaele. Anche a lui interessa molto il mondo della moda, la sua ambizione sarebbe quella di avere una linea di moda tutta sua. Oltre ai tre titoli di Mister Italia Web assegnati dalla giuria presieduta da Carlotta Tedeschi già nota giornalista Rai di RadioUno, anche in questa selezione sono stati assegnati i 3 titoli di Mister Italia Like ai concorrenti che hanno totalizzato sui social del concorso il maggior numero di like. Primo classificato con 1794 like è risultato Roberto Taroni 33enne di Castelliri (FR). Alto 183, capelli e occhi neri, del segno del leone, si definisce orgoglioso e determinato. Roberto lavora come personal trainer e fotomodello. Per quanto riguarda lo sport fa il powerlifting e muay thai. Mister Italia Like 2° classificato, è risultato Valerio Fini, di Teramo. Il 2° classificato ha 24 anni è alto 1.80, ha capelli castano scuro e occhi verdi, è del segno del toro, vorrebbe diventare il direttore di un ristorante. I suoi idoli sono Federica Pellegrini per lo sport, Baglioni e Battisti per la canzone e Johnny Depp per il cinema. Ad Alessandro Ovani, 18enne di Pontinia (LT), è andato il titolo Mister Italia Like 3° classificato. Alessandro è uno studente che fa anche il modello, si presenta con questi tre aggettivi: solare, disponibile e generoso. E’ alto 1.90, capelli castani e occhi marrone ed è del segno del cancro. I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www. misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444