La Cna comunale di Vittoria, il 29 gennaio scorso, dopo un confronto con alcuni esponenti del settore turistico locale, aveva inviato alla Commissione straordinaria un documento in cui si evidenziavano alcuni punti, a detta dell’associazione di categoria indispensabili, per riqualificare e rilanciare da un punto di vista turistico il territorio vittoriese. Al documento era seguito anche un incontro in cui la Cna ribadì l’importanza degli interventi di pulizia delle vie di accesso alla città e del lungomare di Scoglitti. “L’emergenza Covid-19 – dicono il presidente comunale Cna, Rocco Candiano, con il responsabile organizzativo, Giorgio Stracquadanio – ha sicuramente fatto passare in secondo piano questa azione, ma la stagione estiva avanza e le condizioni di pulizia del territorio non sono per nulla ottimali, non lo rendono attraente. La strada che costeggia il litorale, in molti tratti, sembra una pista desertica, gli ingressi della città sono ricchi di vegetazione spontanea e in molte aree i rifiuti abbandonati dai soliti incivili la fanno da padrone. Non è nel nostro stile polemizzare, ma è più che evidente che serve un’azione di pulizia straordinaria. E’ un fatto non più rinviabile. Alle difficoltà economiche create dal coronavirus al settore turistico alberghiero e alla ristorazione, non possiamo e non dobbiamo aggiungere l’ostilità igienico-ambientale in cui versa il territorio”.