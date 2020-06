Avrebbe dovuto tenersi in questi giorni la seconda edizione della Wacky races, la gara di auto bizzarre senza motore ma con propulsione umana che, lo scorso anno, ha animato viale dei Platani a Ragusa, facendo vivere uno straordinario giorno di festa. “A causa dell’emergenza sanitaria – spiega il parroco del Sacro Cuore di Gesù, don Marco Diara – siamo stati costretti a fare saltare l’appuntamento che ripeteremo, ne sono certo, il prossimo anno. E’ stata, quella dello scorso anno, una esperienza divertentissima, esaltante. Hanno partecipato quindici auto che si sono date battaglia in tre manche. E poi ci sono state altrettante classi di premiazione, il trofeo per l’auto più veloce ma uno anche per la creatività e uno per la tecnica utilizzata”. L’anno scorso, all’iniziativa, hanno partecipato auto provenienti da Ragusa, Comiso e Caltagirone, con carrozzerie tra le più divertenti, realizzate da gruppi di giovani, e non solo, dotate di freni per rallentare e fermarsi. “Devo ringraziare ancora Manuel Mormina e Gabriele Brullo – afferma don Diara – Ricordo che è stato un momento davvero esaltante e che ha coinvolto tantissime persone. Ritorneremo più motivati di prima. Intanto, in parrocchia, ci stiamo dando da fare per preparare nella maniera migliore i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore che saranno senza processione ma che si caratterizzeranno per tutta una serie di iniziative liturgiche”.