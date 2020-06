L’emergenza sanitaria non ferma una delle feste religiose più attese di Chiaramonte: la festa di San Giovanni Battista che si terrà, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia del contrasto al Covid-19. Sarà una festa con iniziative sostanzialmente liturgiche per far sì che questo grande momento di devozione collettiva possa essere esaltato nella maniera migliore.

Non ci sarà, purtroppo, la processione con il simulacro, ma sono tante le iniziative liturgiche e si inizia proprio da oggi, giovedì 11 giugno e si andrà avanti fino a mercoledì 1 luglio. Il momento clou delle celebrazioni è anticipato dal novenario che prende il via proprio oggi, alle 13,30, quando il suono a festa delle campane di tutte le chiese del centro montano annuncerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti.

Da venerdì 12 giugno, poi, una serie di appuntamenti fissi cadenzerà il programma. In particolare, alle 17,30 ci sarà la recita del santo Rosario, della coroncina di lodi a San Giovanni, delle litanie cantate. Domenica 14 giugno, dopo gli appuntamenti delle 17,30, la solennità del Corpus domini alle 19,30 in piazza San Vito con la celebrazione eucaristica.

Da martedì 16 giugno, la celebrazione del Rosario, della coroncina di lodi e delle litanie cantate, si terrà alle 18,30 mentre alle 19,15 è in programma la celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla benedizione della reliquia del santo protettore. In particolare, la messa del 16 sarà presieduta da don Giovanni Piccione e quella di mercoledì 17 giugno dai frati minori. A presiedere, invece, la celebrazione eucaristica di giovedì 18 don Salvatore Azzara. Alcuni appuntamenti speciali sono già stati calendarizzati. Tra questi, l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni a partire da sabato 20 giugno, festa di Maria Santissima della Misericordia.