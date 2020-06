“Sarà una festa diversa dalle altre, una festa in cui dovremo cercare di riacquistare una maggiore dimensione spirituale. Sarà, in ogni caso, la festa della nostra comunità, quella che consentirà ai parrocchiani di confrontarsi e, soprattutto, di vivere questi momenti puntando su una speciale trepidazione dell’animo”. Lo dice il parroco, don Marco Diara, annunciando i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù che prenderanno il via, a Ragusa, domenica 14 giugno quando sarà celebrata la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Don Diara, per dare un ulteriore contenuto a queste giornate di festa, ha scelto un verso del Christus Vivit, la quarta esortazione apostolica di Papa Francesco: “Voglio dire ad ognuno la prima verità. Dio ti ama. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo. Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato”. I primi appuntamenti della festa, dunque, si terranno domenica alle 9 e alle 11 con le celebrazioni eucaristiche. Alle 19, poi, ci sarà la santa messa animata dal Cursillos. A seguire, l’adorazione eucaristica. Lunedì 15, la prima celebrazione eucaristica della giornata si terrà alle 7,25. Nel pomeriggio, alle 18,15, ci sarà la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica che per l’occasione sarà presieduta da padre Giuseppe Pecorella e animata dal gruppo Famiglia della parrocchia. Martedì 16, dopo la messa delle 7,25 e la preghiera del Rosario con la coroncina al Sacro Cuore di Gesù animato dal gruppo missionario, ci sarà, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo La Terra con la partecipazione di tutti gli studenti che si preparano a sostenere gli esami di maturità. Le celebrazioni proseguiranno sino a venerdì 19 giugno quando sarà celebrata la solennità del Sacro Cuore. La parrocchia invita i fedeli a rispettare tutte le norme di sicurezza anticontagio indossando la mascherina, igienizzando le mani all’ingresso e prendendo posto in chiesa soltanto dove indicato.