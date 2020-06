La squadra del distaccamento di Vittoria è intervenuta alle 11.30 data odierna, presso il boschetto della villa comunale di Vittoria per ricerca persona.

Un tale, che ha peraltro atteso l’arrivo della squadra, ha informato il personale VV.F. di aver visto una signora scavalcare la rinchiera di delimitazione fra il boschetto della villa e la vallata.

Personale Vigilfuoco calatosi, fra gli anfratti della vallata ha più volte avvistato la malcapitata percorreva gli angusti viottoli del costone, perdendola più volte di vista fra gli arbusti.

L’intervento di un elicottero del 118 che ha perlustrato l’area dall’alto, non è risultato risolutivo per l’individuazione della signora.

Dopo vari tentativi i volontari della protezione civile G.Caruano hanno avvistato a valle in prossimità dell’argine del fiume ippari, la malcapitata, che è stata prontamente recuperata dai VV.F. per essere consegnata al personale del 118 che la ha trasferita presso il nosocomio Giovanni Paolo II di Ragusa.

Sul posto personale dei Carabinieri e della Polstato di Vittoria.

La squadra VV.F. è rientrata in sede alle ore 15.00