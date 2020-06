Incendio ieri pomeriggio nella zona industriale di Ragusa, presso lo stabilimento Lgb, che produce farina di carrube, leader mondiale in questo settore. Il rogo si è sviluppato intorno alle 18.40: all’interno dello stabilimento, alcuni operai che svolgevano il turno domenicale. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per domare le fiamme.