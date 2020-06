I Carabinieri della Tenenza di Scicli e del Nucleo operativo e Radiomobile di Modica hanno ritrovato un bimbo di due anni e mezzo che nel corso della notte si era allontanato da casa. L’episodio che è accaduto la scorsa notte, ha visto protagonista un bambino che si è allontanato con indosso solo il pannolino, dalla casa di famiglia di Cava d’aliga, ed è stato avvistato da un uomo in transito. Il cittadino ha subito chiamato i Carabinieri. L’allontanamento del minore aveva generato enorme apprensione nei familiari, ma la pronta attività dei Carabinieri che hanno dislocato le forze sul campo nel litorale della cittadina iblea ha permesso di concludere l’episodio con un lieto fine. Infatti, i Carabinieri hanno preso il bambino e lo hanno riaffidato in ottima salute ai genitori. Enorme il ringraziamento della famiglia all’Arma per la sensibilità e la delicatezza utilizzata nella vicenda.