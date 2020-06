Il noto bistrò Don Tabaré di Scicli quest’Estate si trasferisce in campagna, con un’offerta dedicata agli amanti della natura e dell’aria aperta. ‘Tabaré in Campagna’ propone infatti la ‘Cena Rurale’, su prenotazione da venerdì a domenica, presso il meraviglioso agriturismo ‘Le Chiuse di Guadagna’, nella campagna tra Scicli, Modica e Sampieri. Un menu fisso, diverso ogni giorno, con pasta fresca fatta in casa, piatti della tradizione sciclitana e modicana, profumi di campagna e tante serate-evento per godersi la natura, l’aria aperta e il panorama del mare.

“Il periodo di lockdown è stata un’esperienza tanto profonda che abbiamo deciso di tornare alle nostre radici e trovare una diversa dimensione del tempo e dell’aria aperta” dice Antonio Sarnari, uno dei due titolari di Tabaré, “Così abbiamo scelto la campagna, incontrando la voglia di sperimentazione di amici straordinari come Arianna e Luca, che ospitano Tabaré in Campagna nella loro meravigliosa masseria: immersa in cinque ettari di carrubeti”.

Tabaré in Campagna si trova infatti all’interno dell’agriturismo Le Chiuse di Guadagna, a 7 km da Scicli, 7 da Modica, 8 da Sampieri-Marina di Modica. Cena Rurale a scelta da 18 a 26 euro, su prenotazione venerdì, sabato e domenica sera, menu fisso diverso ogni giorno. Tabaré in Campagna è una struttura progettata e realizzata appositamente per offrire i più ampi spazi ai commensali, garantire un impareggiabile arieggiamento tra i tavoli ed evitare ogni possibile contatto. Le misure di sicurezza, al proposito, prevedono personale di cucina e sala formato in materia, l’uso di dispositivi anti-contagio, procedure di prenotazione, scelta e pagamento snellite; il tutto senza l’uso barriere o possibili disagi per gli ospiti. Alla prenotazione verrà inviato messaggio di conferma con menu del giorno, completo di dettagli dei piatti, indicazione degli allergeni, costo, orario di arrivo previsto e indicazioni per raggiungere la struttura. Cos’altro dire, cosa c’è di nuovo quest’Estate? La ‘Cena Rurale’ di ‘Tabaré in Campagna’!