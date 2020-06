Partono gli eventi in estiva 2020 nella cittadina barocca di Scicli con il concerto tenuto dal M°. Marcello Giordano Pellegrino, promosso ed organizzato dal Club per l’Unesco di Scicli e dalla Pro Loco Città di Scicli, che si terrà domenica 28 giugno alle ore 20:00 presso il Santuario Mariano Maria SS della Pietà (Santa Maria La Nova). Questo primo appuntamento che vede protagonista il M°. Pellegrino che eseguirà un intero concerto su un Organo a Canne del 1893 con un programma che prevede musiche di Bach, Mozart, Corelli, Handel, Rubinstein, Pachelbel ecc.., rientra in un progetto più ampio, finalizzato alla sensibilizzazione, alla tutela ed alla valorizzazione dell’enorme patrimonio storico/artistico organario presente nella città di Scicli. A questo evento, peraltro, seguirà a breve un altro evento importante concernente la presentazione del primo libro di studi e ricerca scritto interamente dal M°. Marcello Giordano Pellegrino è dedicato all’Organo a Canne con particolare riferimento agli “Storici Organi a Canne della Città di Scicli”. Il concerto potrà essere seguito da un numero limitato di persone a causa dell’emergenza sanitaria.