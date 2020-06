E’ tornato a casa il 27enne vittoriese Stefano Molè. E’ finito un incubo per i suoi famigliari e per tutti coloro che l’avevano cercato. Il giovane si era allontanato da casa venerdì scorso, lasciando in casa anche il cellulare. Non si conoscono i motivi del suo allontanamento. Alla fine, ciò che importa, è che il ragazzo stia bene.