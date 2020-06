Le squadre operative di questo Comando sono intervenute nel piazzale della ditta Carnazza Autotrasporti, dove era in fiamme una catasta di pedane in legno.

Il calore ha interessato la copertura di un locale coperto con telo di polietilene, posto a protezione dagli agenti atmosferici di casse d’acqua.

Per il rifornimento idrico è stato disposto l’impiego di tre autobotti due della sede centrale ed un della sede aeroportuale di Comiso, mentre sul posto sono state piazzate due A.P.S. per l’erogazione dell’acqua di spegnimento.

Al fine di circoscrivere rapidamente l’incendio sono intervenuti 15 unità ed in totale 7 automezzi antincendio.

Sul posto anche personale della Polizia di Stato, e del Comando di polizia Municipale che hanno provveduto a regolamentare il traffico.

Personale VV.F. permane ancora in sito per la verifica e bonifica finale